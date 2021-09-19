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Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören ile kutlandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören ile kutlandı. Törende geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük'ün eşi Saliha Küçük, eşinin madalyası, kalpağı ve resmiyle tören alanına gelerek eşinin adına programa katıldı. Yapılan törenin ardından öğretmenevinde şehit ve gazi ailelerine yemek ikram edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Kıbrıs Gazisi Mitat Caba, "Dünya üzerinde başka bir millet gösterilemez ki Türk ulusu kadar vatani milleti ve üstlendiği görevi uğruna en kıymetli varlığı olan yaşamını seve seve feda etsin. Tarihi şan şeref ve gerçekçi kahramanlık hikayeleri ile dolu olan milletimiz yüreğinde yüce ruhunu inancından vatanına ve milletine olan bağlılığından almıştır. Ulusal bilincimize göre vatanın savunulmasında ya da kutsal değerlerin korunmasında görev başında can vermenin adı şehitlik sağ kalmanın veya malul olmanın adı ise gaziliktir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı ile eğilir bugün hala aramızda olan tüm şehit yakınlarına ve gazilerimize sevgi ve şükranlarımı sunarım" dedi.

Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük'ün eşi Saliha Küçük, "Geçen sene vefat etti. Onun yerine gaziler gününe ben geldim. Gaziler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Törene Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkan Bayram Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Abdullah Furkan Hazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Şehit ve Gazi Aileleri, sivil ve askeri erkan katıldı. - AMASYA

Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

Gazi eşi, vefat eden eşinin kıyafetleriyle törende

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