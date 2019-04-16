Gazetecilerden Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'a Ziyaret

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görev yapan yerel ve ajans temsilcilerinden oluşan basın mensupları Bolvadin Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatih Kayacan'ı ziyaret etti.

Bolvadin Gazeteciler Platformu üyeleri; Kadir Kalay, Selçuk Bosnalı, Hidayet Doğruyol, Ertuğrul Sevim, Mücahit Kuzu ve Barış Ceylan Ak 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız olarak yeniden Bolvadin Belediye Başkanı seçilen Fatih Kayacan'ı makamında ziyaret ederek tebrik ettiler.

Başkan Kayacan, Bolvadin Gazeteciler Platformu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın kurumu ve bu kurumun emektarları olan basın mensuplarının siyasilerin adeta sesi, gözü ve kulağı olduğunu söyledi. Kayacan, "Bolvadin yerel basınımızın renkli, güçlü ve geniş kapsamlı oluşu bizim ayrı bir şansımızdır. Biliyorum ki sizler çok kısıtlı ve zor şartlar altında bu kamu görevinizi yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bizler de sizlere her platformda destek olmalıyız. Bolvadin basını gibi memleket meselelerine duyarlı, özverili ve kadirşinas bir camia ile çalışma şansımız olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedefimiz birlik ve beraberlik içerisinde yeni Bolvadin'i inşa etmek olacaktır. Burada basınımıza çok iş düşmektedir. Lütfen bizlere yol gösterin, hatalarımız eksiklerimiz olursa bizleri uyarın. Doğru projelere destek vermeye devam edin. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde Bolvadin'de yaşanan değişimi ve dönüşüme sizler şahit olacak ve bunu halkımıza aktaracaksınız diye konuştu" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA