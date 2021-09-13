Gazeteciler, hukukçular, bilim insanları tartıştı: Kitap ortaya çıktı

TÜRKİYE'de alanında uzman gazeteci, bilim insanı ve hukukçular TÜBİTAK destekli araştırma projesi "Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği" konulu çalışma için biraraya geldi.

Doç. Dr. Elif Korap Özel, Doç. Dr. Şadiye Deniz ve Dr. Şükran Pakkan'ın gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, Nobel Yayınları tarafından "Unutmak ya da Unutmamak: Unutulma Hakkının Gazetecilik Perspektifinden Uygulanabilirliği" ismiyle kitap olarak yayınlandı.

Proje kapsamında unutulma hakkına ilişkin gazetecilik ilkeleri bir el kitapçığına da dönüştürüldü. Kitapçığa ve konuyla ilgili bilgilere www.unutulmahakki.com adresli web sitesinden ulaşmak mümkün.