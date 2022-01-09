Gazeteciler 10 Ocak vesilesiyle Galata Köprüsü'nde balık tuttu

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına yönelik 'Oltada Buluşalım' etkinliği düzenledi. Galata Köprüsü'nde gerçekleşen organizasyonda gazeteciler kısa bir eğitimin ardından balık tutarak keyifli bir gün geçirdi.

Çok sayıda gazetecinin katıldığı etkinliğin sonunda tutulan balıklar Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemekte yenildi. Galata Köprüsü'ne gelerek gazetecilerle sohbet eden ve balık tutan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Daha önceki görevlerim nedeniyle birçok farklı yerde gazeteci arkadaşlarla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Bu sefer İstanbul'un önemli mekanlarından Galata Köprüsü'nde etkinlik yapalım dedik. Anı olsun, güzel bir sabahı birlikte geçirelim istedik. Keyifli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ACEMİ ŞANSI 7-8 TANE YAKALADIM"

Etkinliğe katılan gazeteci Umut Erol, "Etkinlik güzel, İstanbul'un tarihi manzarasında hava da güzel olunca balık tutmak keyifli oldu. Oltayla ilk kez tanışıyorum. Bugüne kadar Galata Köprüsü'nde balık tutanları haberleştiriyorduk. Şimdi de biz buradayız. Acemi şansı 7-8 tane yakaladım" dedi.

"KEYİFLİ BİR ETKİNLİK OLDU"

Seda Yeşilkaya ise "Bizim için keyifli bir aktivite oldu. Bundan sonra da balık tutmayı deneyebilirim diye düşünüyorum. Her zaman mesaide oluruz bugün buradayız, hava da güzel iyi vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

"STRES ATIYORUZ"

Samet Güler de "İlk balığımı tuttum. Stres atıyoruz ama hala mesaideyiz. Yıllarca buraya gelip balıkçılarla sohbet ettik. Bugün de bunu tecrübe etme şansımız oldu" ifadelerini kullandı.

KIZIM ELİSE ADA İÇİN TUTUYORUM"

Soner Hasırcıoğlu ise "Dört yaşındaki kızım Elisa Ada için geldim balık tutuyorum. 4 tane balık yakaladım" dedi.