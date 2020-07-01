Gazeteci-Yazar Yavuz Donat yüzlerce kitabını emniyete bağışladı Gazeteci-Yazar Yavuz Donat kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

Gazeteci-Yazar Yavuz Donat kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile çeşitli birimlerde görev yapan emniyet personeli Gazeteci-Yazar Yavuz Donat'ı Bodrum'da bulunan evinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Donat, kütüphanesindeki yüzlerce kitabını Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağışladı. Ayrıca kendi yazmış olduğu "Off The Record" adlı kitabı emniyetin kütüphanesi için imzaladı. Bağışlanan kitaplar emniyet personelinin yararlanması için İl Emniyet Müdürlüğü kütüphanesine konuldu. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu Yavuz Donat'a bağışından ötürü teşekkürler etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA