Gazeteci Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik söylediği hakaret içerikli ifadeler başını yaktı TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han'a yönelik hakaret içerikli ifadeler sarf etmesi sonrası RTÜK, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu "18 dakika" programında Abdülhamid Han'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı. RTÜK, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter'dan yaptığı paylaşımla TELE 1 TV'ye soruşturma başlatıldığını duyurarak, "TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

YANARDAĞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Merdan Yanardağ, canlı yayında, "1895 İttihat ve Terakki'nin programında kadın erkek eşitliği vardır. 1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere, Ahmet Rıza'lara, mühendishane öğrencilerine, maarif memurlarına zulmeden despot bir padişahtır" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Merdan Yanardağ'ın ifadelerine tepki amacıyla başlatılan "Abdülhamid aşağılık değildir" etiketi kısa sürede sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları söz konusu etiket altında binlerce paylaşım yaptı.