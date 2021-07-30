Gazeteci Süleyman Keskin son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci Süleyman Keskin, son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteci Süleyman Keskin, son yolculuğuna uğurlandı.
Gazeteci Süleyman Keskin, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Merhum Keskin'in cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, merhumun yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı