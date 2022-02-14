Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.

İDDİANAMEDE İKİ BAKAN DA YER ALDI

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

TOPLAM 12 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel