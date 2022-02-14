Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi - Haberler
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Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

Gazeteci Sedef Kabaş, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istendi

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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Yorumlar (3)

Dr.Kimbel:

Be kardeşim sen Cumhurbaşkanın kendine değil makamına hakaret ediyorsun , bu milletin sectiği lidere hakaret etmek 84 milyona hakaret sayılır,beğenmiyorsan beklersin seçim zamanını istediğini seçersin bu kadar her şeyin bir sınırı var sınırı geçenlere iskoç tüllerin arkasına gönderirler

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Eğrioturdoğrukonuş:

Fakirler üzerinden siyaset yhapıp milleti devlete karşı kışkırtanlar pahalı kürk giyiyor.

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Sanane Adımdan :

hiç kimse bir ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edemez ister beğenirsin ister beğenmessin ama o ülkenin Cumhurbaşkanıdır A kişisi B kişisi fark etmez

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