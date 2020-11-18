Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi
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Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi

18.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:07
Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi

Hürriyet Gazetesi'nde 17 yıl Ege Bölge Temsilciliği yapan, İzmir ve Çeşme'de turizm sektöründe faaliyet gösteren Nedim Demirağ, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet Gazetesi'nde 17 yıl Ege Bölge Temsilciliği yapan, İzmir ve Çeşme'de turizm sektöründe faaliyet gösteren Nedim Demirağ, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Nedim Demirağ (70), bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Demirağ, hayatını kaybetti. Hürriyet Gazetesi'nde 17 yıl Ege Bölge Temsilciliği yapan, uzun yıllar İzmir ve Çeşme'de turizm alanında faaliyet gösteren Demirağ için çok sevdiği Çeşme ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çakabey Mezarlığı'ndaki törende, pandemi nedeniyle sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Demirağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çok sayıda kişinin son görevini yerine getirdiği törene; Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmirli iş insanları, gazeteci meslektaşları, ailesi ve arkadaşları katıldı. - İZMİR

Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi
Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi
Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi
Gazeteci Nedim Demirağ Çeşme'de toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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