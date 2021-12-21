Gazeteci milletvekilinden Muharrem Sarıkaya'ya kınama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteci milletvekilinden Muharrem Sarıkaya'ya kınama

Gazeteci milletvekilinden Muharrem Sarıkaya'ya kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gazeteci olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınadı.

ERZURUM (İHA) - Gazeteci olan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınadı.

Basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Aydemir, dün komisyonda kabul edilen teklifle ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmayacağını aktararak, çalışanlara, memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Aydemir, gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e tokat atmasını da kınayarak, "İHA kameramanı bir kardeşimiz yakın zamanda bir gazetecinin saldırısına uğradı. Ahmet Demir. Geçmiş olsun diliyorum. Bir gazeteci milletvekili olarak o gazeteci arkadaşı da telin ediyorum. Başkası böyle bir şey yapsa, o gazeteci işi ne hamle çevirirdi, ne hale evirirdi? Gerçek yüzlerini göstermesi bakımından o görüntü de calibi dikkattir, onları da buradan telin ediyorum, kınıyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title