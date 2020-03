Gazeteci meslektaşları İsmail Güneş ve arkadaşlarını unutmadı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve İHA muhabiri İsmail Güneş vefatlarının 11. yılında Sivas'ta dualarla anıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemin belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş, Sivas'ta gazeteciler tarafından anıldı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş'ın meslektaşları Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kabirlere karanfil bırakıp fatura okudu. Gazetecilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında öngören tedbirleri aldıkları gözlendi.

Gazeteciler adına konuşma yapan, Güneş'in mesai arkadaşlarından Eraydın Aytekin, "25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının elim bir kaza sonucunda ebediyete intikalinin 11 yılındayız. Bu kaza da bizim de basın mensupları olarak canımız çok yandı, hem genel başkan ve arkadaşları hem de bizim için. Meslektaşımız İsmail Güneş kardeşimizin o kazada hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü bugün de ilk sıcaklığında olduğu gibi yeniden hissediyoruz. 11 yıl dile kolay az bir zaman değil ama 11 yıldır halen olayla ilgili aydınlatılamayan, karanlıkta kalan konular var bunların da bir an önce tekrar gündeme gelmesini ve gerekli davaları sonuçlanarak, arkada kalan soru işaretlerine gizemin ortadan kaldırılmasını ve eğer varsa suçluların bir an önce cezalandırması diliyoruz. İsmail kardeşimiz bizim için gönlümüz de her zaman var olacaktır ve bundan sonra yaşamaya devam edecektir. Başta Sayın Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere İsmail kardeşimize ve olayda hayatını kaybeden diğer arkadaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyoruz. Basın mensupları olarak bugün 11.yılında arkadaşımızı yalnız bırakmamak adına burada buluştuk katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA