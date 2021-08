Gazeteci Mehmet Akif Ersoy patlamaların yaşandığı Kabil'den son durumu paylaştı: Mermiler namlu ağzında

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe meydana gelen intihar saldırılarının ardından kentteki durum bir anda değişti. Bölgede bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Kabil'de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik. Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında" ifadelerini kullandı.