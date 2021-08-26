Gazeteci Mehmet Akif Ersoy patlamaların yaşandığı Kabil'den son durumu paylaştı: Mermiler namlu ağzında
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe meydana gelen intihar saldırılarının ardından kentteki durum bir anda değişti. Bölgede bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "Kabil'de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik. Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında" ifadelerini kullandı.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'ndaki tahliye operasyonları devam ederken peş peşe 6 patlama meydana geldi. İntihar saldırısında aralarında çocukların da olduğu 60 kişi yaşamını yitirdi.
Kabil'deki son gelişmeleri yakından takip eden HaberTürk programcısı gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yaşananlarla ilgili dikkat çeken tweetler attı.
"MERMİLER NAMLU AĞZINDA"
Patlamalardan sonra Kabil'de yürünemediğini belirten Ersoy, "Kabil'de her şey bir anda değişti. Şu an sokakta yürüyemez hale geldik. Taliban her arabayı ve insani durduruyor, mermiler namlu ağzında. Gerginlik had safhada. Kabil Havalimanı saldırısını DEAŞ'ın üstlendiği bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısı artıyor. Az önce patlamanın yaşandığı noktadaydık. Taliban'ın 313 Badri birlikleri dağılmaları için sürekli havaya ve insanların ayaklarına ateş açıyordu" ifadelerini kullandı.