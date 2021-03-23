GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRIDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
23.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:00
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi.
Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı