Gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı
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Gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı

08.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:22
Gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı

GAZETECİ Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı.

GAZETECİ Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 20 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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