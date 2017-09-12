Gazeteci Kadir Demirel'in Katil Zanlısı Damadı Adliyede (1)





Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı Cemil Yavuz Karanfil adliyeye getirildi.



Kadir Demirel'i öldüren, eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de yakalandı. Bu sabah İstanbul'da getirilen Cemil Yavuz Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevkedildi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Karanfil'in adliye koridorundaki görüntüleri



DHA FEED