Gazeteci Kadir Demirel'in Katil Zanlısı Damadı İzmir'de Yakalandı (2)
İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEKİstanbul'da, kayınpederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan ve İzmir'de yakalanan damat Cemil Yavuz Karanfil, İstanbul polisine teslim edilecek.
İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEK
İstanbul'da, kayınpederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan ve İzmir'de yakalanan damat Cemil Yavuz Karanfil, İstanbul polisine teslim edilecek.