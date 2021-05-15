Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 102. yılında anıldı
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Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 102. yılında anıldı

Gazeteci Hasan Tahsin, şehit edilişinin 102. yılında anıldı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

MHP İl Başkanlığı, İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i, şehit edilişinin 102. yılında andı.

MHP İl Başkanlığı, İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i, şehit edilişinin 102. yılında andı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve parti üyeleri, Hasan Tahsin için İlk Kurşun Anıtı önünde bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulan törende, anıta çelenk konuldu.

Saygı duruşunun ardından konuşan Veysel Şahin, 102 yıl önce bugün, başta Hasan Tahsin olmak üzere 400 vatanseverin ülkesi ve bayrağı için şehit düştüğünü hatırlattı.

15 Mayıs'ın aynı zamanda Türk'ün emperyalizme karşı başkaldırısının başlangıcı olduğu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"15 Mayıs 1919'da İzmir'den başlayan işgal, Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında 9 Eylül 1922'de yine İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle son buldu. Mustafa Kemal Atatürk, istiklal meşalesini ateşleyerek Türk milletinin bekasını ve istiklal onurunu ayakta tuttu. Her devrin Kambur İzzet'lerinin, belediye binasındaki Türk bayrağını indiren Hacı Hasan'larının karşısında ne Hasan Tahsinler ne de şehit Albay Süleyman Fethi Beyler biter. Hasan Tahsin ve nice şehitlerimizin kanları ile sulanan vatan toprağı her zaman bu mücadeleyi yeni baştan verecek yiğitler ile doludur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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