Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat evinde geçirdiği kazada yaralandı. Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası deterjanlarını ayırmaya çalışırken patlayan parlatıcının iki gözüne hasar verdiği ifade edildi. Ünlü gazetecinin ayrıca, Hürriyet'teki yazı yazılarına ve programlarına da ara verildi.