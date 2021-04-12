Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var
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Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

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Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat evinde geçirdiği kazada yaralandı. Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası deterjanlarını ayırmaya çalışırken patlayan parlatıcının iki gözüne hasar verdiği ifade edildi. Ünlü gazetecinin ayrıca, Hürriyet'teki yazı yazılarına ve programlarına da ara verildi.

CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü adındaki tartışma programının moderatörü Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.

İKİ GÖZÜNDE HASAR VAR

Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştuğu ve hastaneye gittiği belirtildi.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.

YAZILARINA VE PROGRAMINA ARA VERİLDİ

Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet'teki köşesine ara verecek.

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