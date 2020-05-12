Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
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Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit içerikli video yayınlayan gazeteci Fatih Tezcan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.

Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı
12.05.2020 19:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:46

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Tezcan'ın yayınladığı tehdit içerikli bir video ile ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kısmını hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Fatih Tezcan Youtube kanalından yaptığı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Fatih Tezcan hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit'ten suç duyurusunda bulunmuştu.

Tehdit videosu yayınlayan Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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