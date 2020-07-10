Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi

Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen eski gazeteci Ersin Kalkan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

10.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:13

Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi

İSTANBUL - Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen eski gazeteci Ersin Kalkan'a ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kalkan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi.

Eski Gazeteci Fatih Kalkan hakkında, Fatih Balat'ta tartıştığı Berattin Çümen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Kalkan ile maktul Çümen'in aynı yerde oturdukları ve aralarında geçmişe dayalı bir husumetin olduğu kaydedildi. İddianamede 14 Nisan 2020'de saat 19.00'da karşılaştıkları, maktulün şüphelinin üzerine hamle yaparak geri çekildiği ve yüzüne tokat atarak küfür ettiği belirtildi.

Maktul ile şüpheli arasında arbede yaşandığının belirtildiği iddianamede, bir vatandaşın tarafları ayırdığı sırada şüpheli Kalkan'ın elinde bulunan kesici aleti maktulün boynuna sapladığı ve boynundan kan gelmesi üzerine hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. Şüpheli Kalkan'ın eyleminin meşru savunma kapsamında kalmadığının belirtildiği iddianamede, taraflar arasında husumet olduğu ve maktulün saldırmış olması karşısında Kalkan'ın lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren haksız bir davranış olabileceği belirtildi. İddianamede, haksız davranışın oluşturduğu eylemin etkisi altında kalarak 'kasten öldürme' suçunu işlediği ifade edildi.

Şüpheli Ersin Kalkan'ın iddianamede yer alan ifadesinde, "Elinde poşetler karşıdan geliyordu. Ondan kurtulabilmem için sapmam gereken tek sokak vardı ama o sokak onun oturduğu sokak idi. Yoluma devam ederken o benden önce oturduğu sokağa girdi. 15 metre kadar yürümüşken arkadan koşma sesi ile tam döndüğüm esnada sol kulağımın üst kısmına yumruk yememle sendeledim. Geri çekildim. Burnuma yumruk attı. Kendisine, 'mahkemeliğiz, polise şikayet edeceğim' dedim. Yine o esnada bana hitaben, küfür ederek, 'bugün seni öldüreceğim' dedi. Bu sırada mahalledeki gençlerden Umut geldi, bizi ayırdı" dedi.

Şüpheli Ersin Kalkan ifadesinde, "Ölen şahsı geriye geriye doğru çekmeye çalıştı. Ölen şahıs onu yere fırlattı. Kaçtığım esnada yakama yapıştı, boğazımı sıktı. Umut, yeniden ayırmak için yanımıza geldi. Boğazımı sıkınca ben de can havliyle nefessiz kalınca boğazımdaki elini çözmeye çalışırken başaramadım. Bu sırada elimi cebime attım. Daimi taşıdığım çakımı açtım. Boğazımdaki eline doğru saplamaya çalıştım. Şahıs ansızın elini kaldırınca o boşlukta boğazına denk geldi. Çenesinin altına geldi. Bu sırada elini boğazına götürünce kan gördü ve durdu, küfür etmeye başladı. Sonrasında ise diğer çocuklar geldi ve onu aldılar. Hastaneye götürün diye çocuklara seslendim. Semtten birisinin arabasına bindirip hastaneye göndermişler" ifadelerini kullandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Ersin Kalkan'ın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı Dünya
Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti Politika
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı Magazin
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti Dünya
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
Son Dakika: Danıştay, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
THY'de 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, Union Berlin'e transfer oluyor
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Gazeteci Ersin Kalkan'a hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 16:13:14. #1.15#
title