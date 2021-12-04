Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 13. Olağan Kurul Toplantısı'na, düğünü olan gazeteci Burak Öztunç ile eşi Mine Karaca, damatlık ve gelinlik giyerek katıldı.

Toplantının yapıldığı Alanya Kültür Merkezi'nde ( Akm ) alkışlar eşliğinde gelen çiftten Öztunç, divana gidip imza atmasının ardından oyunu kullandı.

Oy sandığına zarfını beraber atan Öztunç ve Karaca, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tebrikleri kabul eden çift, daha sonra salondan ayrıldı.