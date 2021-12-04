Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı - Haberler
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Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı

AA / Yunus Uğur - Haberler | Güncel
Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı

Alanya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 13. Olağan Kurul Toplantısı'na, düğünü olan gazeteci Burak Öztunç ile eşi Mine Karaca, damatlık ve gelinlik giyerek katıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 13. Olağan Kurul Toplantısı'na, düğünü olan gazeteci Burak Öztunç ile eşi Mine Karaca, damatlık ve gelinlik giyerek katıldı.

Toplantının yapıldığı Alanya Kültür Merkezi'nde ( Akm ) alkışlar eşliğinde gelen çiftten Öztunç, divana gidip imza atmasının ardından oyunu kullandı.

Oy sandığına zarfını beraber atan Öztunç ve Karaca, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tebrikleri kabul eden çift, daha sonra salondan ayrıldı.

Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı

Gazeteci çift, Alanya Gazeteciler Cemiyetinin genel kuruluna gelinlik ve damatlıkla katıldı

AA / Yunus Uğur - Son Dakika Haberleri

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