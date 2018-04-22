Gazeteci Ahmet Kayacık Mezarı Başında Anıldı

Gazeteci Ahmet Kayacık ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

4 yıl önce hayatını kaybeden Giresun'un önde gelen gazeteci ve fotoğrafçılarından Ahmet Kayacık, ölüm yıl dönümünde meslektaşları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Ordu, Trabzon ve Giresun'dan gelen meslektaşları ve yakınları Kayacık'ın Giresun'un Kayadibi Mahallesi'ndeki mezarı başında buluştu.

Anama programına katılanlardan Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Feridunoğlu, "Mesleğini yerelden bölgeye, bölgeden ulusala taşıyabilen bir meslek büyüğümüz Kayacık, başarısının yanı sıra insanlığı ile de gönüllerde yerini alan bir isim olarak hafızalarda kaldı" dedi - GİRESUN