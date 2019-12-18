Gazete manşetlerinden sinema salonlarına

18.12.2019 10:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:44

Gazete manşetlerinde gördüğü bir haber sonrası araştırmalara başladığını ifade eden Mustafa Miraç Kaya, okuduğu haberin arkasından çıkan korku ve dram dolu hikayeyi senaryolaştırdığını ve sinema salonlarına taşımaya hazırlandığını ifade etti. Kiki Lanet-i Cin isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Yaşar Aydınlıoğlu, Türkan Kılıç, Reyhan İlhan, Fatih Hasanoğlu, Elif Çapkın, Deniz Gül Demirbilek gibi tecrübeli oyuncular yer alırken sinemanın hızla parlayan ismi Mustafa Miraç Kaya "Benim yazdığım, yönettiğim sinema filmlerinin ortak özelliği gerçek hikayeler olmasıdır. Gazetede okuduğum Samsunda yaşayan bir ailenin yaşadıkları ilgimi çekti. Uzun bir araştırma sürecine girdim ve korku dram tarzında bence bir başyapıt ortaya çıktı. Senaryomu kimseye emanet edemedim, ben çektim, tecrübeli oyuncularımın doğallığıyla da muhteşem bir çalışma geliyor" dedi. 14 Şubat 2020 yılında vizyona girecek olan "Kiki Laneti Cin" yeni yılın ilk korku filmi olarak sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler