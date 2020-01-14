Gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü
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Gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:54
Gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü

'nın ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Sanayi Sitesi'nde bir firmaya ait tıbbi gaz dolum tesisindeki tahliye pompasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bu sırada tahliye pompasında çalışan Hasan Mermer (50), ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mermer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü
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