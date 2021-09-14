Gayri faal ne demek? Gayri faal anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Gayri faal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Gayri faal anlamı ne? Gayri faal ne demek?

GAYRİ FAAL NE DEMEK?

Gayri Faal:

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2. Hiçbir özelliği olamayan

3. Alkalik özelliği olmayan Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

4. Negatif ve pozitif yüklü olmayan madde

5. Etkisi olmayan, tesirsiz.

6. Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan.

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