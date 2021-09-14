Gayri faal ne demek? Gayri faal anlamı ne? - Haberler
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Gayri faal ne demek? Gayri faal anlamı ne?

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Gayri faal ne demek? Gayri faal anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Gayri faal, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Gayri faal ne demek? Gayri faal anlamı ne? İşte, Gayri faal kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Gayri faal kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Gayri faal anlamı ne? Gayri faal ne demek?

GAYRİ FAAL NE DEMEK?

Gayri Faal:

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2. Hiçbir özelliği olamayan

3. Alkalik özelliği olmayan Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

4. Negatif ve pozitif yüklü olmayan madde

5. Etkisi olmayan, tesirsiz.

6. Belirli koşullar dışında kimyasal tepkimelere ilgisiz kalan.

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