Gaün İslahiye Yerleşkesi'ne Sığınan Köpeğe Personel ve Öğrenci İlgisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Kampüsü'ne gelen, aç ve üşümüş olduğu belirtilen köpeği, çalışanlar ve öğrenciler ilgi göstererek besledi.

Köpeğin üşümemesi için montunu altına seren bir personele İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy tarafından mont hediye edildi.

Aç olduğu ve üşüdüğü için GAÜN İslahiye Yerleşkesi'ne gelen köpeğin Dekanlık girişinde yattığını gören fakülte personeli Ozan Dalgın, mesai çıkışında, hayvanı süt içirerek doyurdu, titrediğini görünce montunu örterek ısıttı.

Üç gün boyunca hayvanı besleyen Dalgın, daha sonra İslahiye Belediyesini arayarak, hayvanın barınağa alınmasını sağladı.

Öte yandan köpeği gören bazı öğrenciler de üzerine ıslanmasın diye şemsiye bıraktı, şallarını örttü.

Köpeği götürmek üzere kampüse gelen barınak görevlileri, araçlarının üstü açık olduğundan hayvan ıslanmasın diye koltukta taşıdı.

Dekan Prof. Dr. Paksoy, durumdan haberi olunca Ozan Dalgın'ı makamında kabul ederek tebrik etti, kendisine mont hediye etti.

Kaynak: AA