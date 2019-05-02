Gaün'de Ahşap Köprü Yarişmasi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen sürdürdüğü 'Ahşap Köprü Yarışması' bu yıl Doç. Dr. Nildem Tayşi ve Dr. Mehmet Tolga Göğüş'ün koordinatörlüğünde tamamlandı.

Yarışmada katılımcılar takım olarak tasarım ve üretim yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldı. Yarışmada Prof. Dr. Mustafa Özakça, Doç. Dr. Nildem Tayşi, Dr. Mehmet Tolga Göğüş ve İMO yönetim kurulu Selçuk Soysüren jüri üyeliği yaptı. Yarışmanın amacı katılımcılara takım olarak hareket etmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Nildem Tayşi, "Öğrenciler teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözlemleme imkanı sundular. Yarışma Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim gören tüm öğrencilere açık bir şekilde yapıldı. Yarışma iki aşamadan oluşup, birinci aşamada teslim alınan projeler jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlerde ön elemeye tabii tutularak ön elemeden başarı ile geçen projeler belirlenerek takımlar bu konuda bilgilendirildi. Ön elemeden başarıyla geçen köprüler ikinci aşamada, yarışma alanında statik ve estetik değerlendirilmeye tabi tutuldu. Yarışmaya toplam 25 gurup başvurdu ve bunlardan 23 tanesi köprüleri ile yarışmaya katıldı" dedi. İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, İMO yönetim kurulu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerin katılımı ile coşkulu bir şekilde ödül töreni yapıldı.

Yarışmada dereceye giren gruplar ise şöyle açıklandı:

"1. Grup Binder Bridge: Hamza Doğan, Ersin Çalışkan, Samed Onur, Azat Bazhimar, Sadık Kaçmaz, 2. Grup Southern Team : Maan Alshihabi, Selahattin Hoşkar, Marwan Alshawi, Diana Droubi, Rajab Alkhatib, 3.Grup Bordo Baretliler: Ahmet Burak Ünlü, Ayşegül Öztürk, Mücahit Çalışkan, Alperen Kaçmaz, Şevki Taşkın, 4.Grup : Ali Türker, Yunus Emre Yürük, Furkan Baran Akkoyun."

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İMO Yönetim Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA