?Gastroshow'da İzmir-İstanbul Buluşması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, GastroShow'un ana sponsoru olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, GastroShow'un ana sponsoru olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'nu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer karşıladı. Başkan Soyer, İzmir standındaki Halkın Bakkalı, Visit İzmir, Fuarİzmir, Tarkem, Turuncu Çember, Baysan A. Ş., Tohum Merkezi, Üretici Pazarı, Coğrafi İşaretli Ürünler bölümlerini gezen Başkan İmamoğlu'na eşlik etti.

İstanbul Kültür Merkezi'nde yapılan GastroShow'un ana sponsoru olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nu ağırladı. Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu'nu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer karşıladı. Müzik dinletisi ile tura başlayan Başkan Tunç Soyer ile Başkan Ekrem İmamoğlu, projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İzmir'de üretilen mozerella peynirinden tadan Ekrem ve Dilek İmamoğlu, karakılçık tohumuyla ilgili de bilgi aldı. Başkan Soyer, "Bir köyde amcamız bir avuç karakılçık tohumu verdi. Biz onu önce saksıda, bahçede, tarlada daha sonra 6 dönüm bahçede büyüte büyüte gittik. Son sene 380 dönüme çıktık. Şu anda yüzlerce dönümde. Türkiye'nin her yerine gönderdik. Bir de saz çavdarı var. Büyükbaş hayvan yemi olarak kullanılıyor. Hasadını yeni yaptık. Bir damla su istemiyor. Yağmurla büyüyor ve biz saman ithal ediyoruz" dedi.

Başkan İmamoğlu ise, "Tarım iyi insanların eline geçerse neler oluyor görüyoruz. Tekrar dirilişimiz topraktan. Memleketin topraktan fışkıran bütün bereketini katma değere dönüştürürsek bu memleket zenginleşecek" dedi. Stant ziyaretlerinin ardından Başkan Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'na karadut şerbeti ile İzmir'e has lezzetleri ikram etti.

Kaynak: Habermetre