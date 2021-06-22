Gastronomi turizmi semineri başlıyor
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Gastronomi turizmi semineri başlıyor

Gastronomi turizmi semineri başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Gastronomi Turizmi Derneği iş birliği ile düzenlenen "Gastronomi Turizmi Semineri" 24-25 Haziran tarihlerinde Kent A.Ş. Denizkent Restoran'da başlıyor.

Akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak gastronomi turizmini ilgilendiren konular irdelenerek, katılımcılara bilgi aktarılacak. Seminere Seyahat Acentesi çalışanları, Turist Rehberleri, Gastronomi ve Turist Rehberliği Bölümü öğrencileri ile belediye ve İl Turizm Müdürlüğü'nden birer temsilci katılacak.

Seminer sonunda; konuşmaların video olarak düzenlenmesi, konuşmaların deşifre edilmesi ve kitap haline getirilerek üniversitelerin turizm ve gastronomi bölümlerine iletilmesi de hedefleniyor. Farklı oturumlarda yapılacak konuşmaların görüntülü kayıtları, daha sonra da izlenmek üzere derneğin web sitesinde video formatında yayınlanacak.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Gastronomi Turizm Semineri yaparak aslında biz bir yol haritası çizmek istiyoruz. Kentin önde gelen insanlarını bir araya getirerek gastronomi turizmine yön verecek bir söylem geliştirmeyi hedefliyoruz. Seminerlere katılacak farklı kurum ve disiplinlerden insanların şehrin turizmine katkıda bulunması adına bir sinerji oluşturacağına inanıyoruz. İzmir'in Gastronomi alanında yaptıklarının ve yapabileceklerinin anlatılacağı seminerlere, Karşıyaka Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

"TURİZME KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Seminerin Türkiye'de ilk kez yapılacağını, Gastronomi Turizmi Semineri'nin katma değeri yüksek turizm yapma konusunda faydalı olacağını belirten dernek başkanı Serdar Çelenk seminer hakkında "Seminerin amacı İzmir'in turizmde kullanabileceği en önemli özelliklerinden biri olan gastronomi zenginliklerini, bırakın yabancıları bizler de yeterince tanımıyoruz. Özellikle liman ve göç kenti olmasından kaynaklanan, 8 bin 500 yıllık birikime dayanan yemek kültürü birikiminin atıl bırakılması kentimiz ve ülkemiz turizmi adına bir kayıptır. Bu değerlerin ortaya çıkartılması, parlatılması, katma değeri çok yüksek olan gastronomi turizmine yönelik değerlendirilmesi için planladığımız seminer tam da buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Kaynak: Bültenler

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