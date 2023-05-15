Gastrit Haberleri - Gastrit Haber - Haberler

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Gastrit Haberleri

Gastrit haber, Gastrit son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Medical Point, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor

Medical Point, akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma imkanı sunuyor

Gastrit - 15.05.2023
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek: 'Mide problemleri, kalp damar tıkanıklığında en çok karıştırılan hastalık gurubudur'

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek: "Mide problemleri, kalp damar tıkanıklığında en çok karıştırılan hastalık gurubudur"

Gastrit - 03.05.2023
Beslenme alışkınlıkları bahar yorgunluğunu tetikliyor

Beslenme alışkınlıkları bahar yorgunluğunu tetikliyor

Gastrit - 18.04.2023
Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın zararları var mı? Sarımsağı nasıl tüketmemiz gerekiyor?

Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsağın zararları var mı? Sarımsağı nasıl tüketmemiz gerekiyor?

Gastrit - 15.02.2023
Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

Kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı ne işe yarar, nasıl hazırlanır?

Gastrit - 03.02.2023
Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı belirtileri neler? Mide ağrısına ne iyi gelir?

Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı belirtileri neler? Mide ağrısına ne iyi gelir?

Gastrit - 19.01.2023
Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

Gastrit - 03.01.2023
Uzmanı, Kovid sonrası aspirin kullanımına karşı uyardı

Uzmanı, Kovid sonrası aspirin kullanımına karşı uyardı

Gastrit - 02.01.2023
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, doktoru bile şaşkına çevirdi: Hekimlik hayatımda ilk kez böylesini görüyorum

Mide ağrısıyla hastaneye gitti, doktoru bile şaşkına çevirdi: Hekimlik hayatımda ilk kez böylesini görüyorum

Gastrit - 11.11.2022
Dahiliye neye bakar? İç hastalıklar (dahiliye) nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Dahiliye neye bakar? İç hastalıklar (dahiliye) nedir? Hangi hastalıklara bakar?

Gastrit - 15.09.2022
Hava sıcaklığı ile beraber 'meyan şerbetine' ilgi arttı

Hava sıcaklığı ile beraber 'meyan şerbetine' ilgi arttı

Gastrit - 17.07.2022
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bayramda kırmızı et tüketimine ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden bayramda kırmızı et tüketimine ilişkin bilgilendirme Açıklaması

Gastrit - 09.07.2022
Akalazyayı yendi, 8 yıllık çocuk özlemi son buldu

Akalazyayı yendi, 8 yıllık çocuk özlemi son buldu

Gastrit - 04.07.2022
Önce Japonlar sonra da Türk bilim adamları araştırdı

Önce Japonlar sonra da Türk bilim adamları araştırdı

Gastrit - 17.05.2022
'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor'

'Dünyada mide kanseri ölümleri 3'üncü sırada yer alıyor'

Gastrit - 14.05.2022
Uzmanlardan uyarı: 'Bayramda öğünlere azar azar başlayın'

Uzmanlardan uyarı: "Bayramda öğünlere azar azar başlayın"

Gastrit - 02.05.2022
Orucun vücuda yararının korunması için bayramda beslenmeye dikkat edilmeli

Orucun vücuda yararının korunması için bayramda beslenmeye dikkat edilmeli

Gastrit - 01.05.2022
Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat

Gastrit - 27.04.2022
Zeytin çekirdeğinden Türk kahvesi üretildi

Zeytin çekirdeğinden Türk kahvesi üretildi

Gastrit - 23.04.2022
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: 'Ramazan ayında mide şikayetleri artmaktadır'

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: "Ramazan ayında mide şikayetleri artmaktadır"

Gastrit - 16.04.2022
Dyt. Gökçe Bönce: İftarda kahve ve çay tüketimine dikkat edilmeli

Dyt. Gökçe Bönce: İftarda kahve ve çay tüketimine dikkat edilmeli

Gastrit - 14.04.2022
Uzmanı uyardı: Reflü sorunu olanlar sahurda fazla yağlı ve şekerli gıda tüketmemeli

Uzmanı uyardı: Reflü sorunu olanlar sahurda fazla yağlı ve şekerli gıda tüketmemeli

Gastrit - 13.04.2022
Sakızdan kolonya, ottan baklava yaptılar

Sakızdan kolonya, ottan baklava yaptılar

Gastrit - 27.03.2022
Sigara Covıd-19 dostu

Sigara Covıd-19 dostu

Gastrit - 09.02.2022
Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

Gastrit - 09.02.2022
Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer?

Gastrit - 09.02.2022
Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Gastrit - 09.02.2022
Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer?

Mide bulantısı neden olur? Mide bulantısı nasıl geçer?

Gastrit - 09.02.2022
Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı nasıl geçer?

Mide ağrısı neden olur? Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı nasıl geçer?

Gastrit - 09.02.2022
Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

Soğuk hava mide ve bağırsak problemlerini artıyor

Gastrit - 28.01.2022
ASTROŞİFA AJANDASI ÇIKTI; 2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

ASTROŞİFA AJANDASI ÇIKTI; 2022'DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Gastrit - 21.12.2021
MİDE ÜLSERİ ZANNETTİ; PANKREAS KANSERİNİ İLK EVREDE YAKALADI

MİDE ÜLSERİ ZANNETTİ; PANKREAS KANSERİNİ İLK EVREDE YAKALADI

Gastrit - 06.12.2021
Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor

Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor

Gastrit - 30.09.2021
Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur? Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanması neden olur? Hamilelikte mide yanması nasıl geçer?

Gastrit - 29.09.2021
Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor

Birçok hastalığa iyi gelen kudret narı virüs ve bakterilere de karşı koyuyor

Gastrit - 24.09.2021
Boğaz ağrısı nasıl geçer? Çocuklarda boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı ve öksürüğe ne iyi gelir, tedavisi nedir?

Boğaz ağrısı nasıl geçer? Çocuklarda boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı ve öksürüğe ne iyi gelir, tedavisi nedir?

Gastrit - 03.03.2023
Bu belirtilere dikkat; demir eksikliği olabilir

Bu belirtilere dikkat; demir eksikliği olabilir

Gastrit - 13.09.2021
Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı neden olur?

Regl ağrısı nasıl geçer? Regl ağrısı neden olur?

Gastrit - 27.07.2021
Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir

Kurban eti buzlukta 1-2 hafta, derin dondurucuda 2-3 ay saklanabilir

Gastrit - 20.07.2021
Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli

Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli

Gastrit - 19.07.2021
'Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli'

"Hem sağlık hem lezzet için ilk gün kurban eti bekletilmeli"

Gastrit - 18.07.2021
İSTANBUL-BAKTERİ ÜRETİYOR; ETİ BUZDOLABINDAN ÇIKARIP TEKRAR DONDURMAYIN

İSTANBUL-BAKTERİ ÜRETİYOR; ETİ BUZDOLABINDAN ÇIKARIP TEKRAR DONDURMAYIN

Gastrit - 16.07.2021
Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup neden öldü? Toby Kirkup kaç yaşındaydı, nereli? Toby Kirkup biyografisi!

Toby Kirkup kimdir? Toby Kirkup neden öldü? Toby Kirkup kaç yaşındaydı, nereli? Toby Kirkup biyografisi!

Gastrit - 14.07.2021
Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu

Kollarındaki karıncalanma şikayetiyle gittiği hastaneden taburcu edilen ünlü oyuncu Toby Kirkup evinde ölü bulundu

Gastrit - 13.07.2021
Oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti!

Oyuncu Toby Kirkup hayatını kaybetti!

Gastrit - 13.07.2021
Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ani ses kısıklığı neden olur, nasıl geçer? Ses kısılmasının nedenleri ve bitkisel tedavisi

Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ani ses kısıklığı neden olur, nasıl geçer? Ses kısılmasının nedenleri ve bitkisel tedavisi

Gastrit - 09.07.2021
Düzensiz beslenme ve sigara gastrit sebebi

Düzensiz beslenme ve sigara gastrit sebebi

Gastrit - 09.07.2021
Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler

Mide ekşimesine ne iyi gelir, neden olur? Mide ekşimesinin belirtileri ve iyi gelen bitkisel yöntemler

Gastrit - 07.07.2021
Bağımlı gençlerin çoğunluğu madde kullanımına arkadaşlarının etkisiyle başlıyor

Bağımlı gençlerin çoğunluğu madde kullanımına arkadaşlarının etkisiyle başlıyor

Gastrit - 07.07.2021
'Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor'

"Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski yarı yarıya azalıyor"

Gastrit - 07.07.2021
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