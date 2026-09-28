Haberler

Dr. Özgür Ecemiş, H. pylori'nin erişkinlerin yarısından fazlasında olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, H. pylori'nin ülkemizde erişkinlerin yarısından fazlasında saptanabildiğini söyledi. Ecemiş, çoğu kişide sessiz seyreden bakterinin gastrit, ülser ve uzun vadede mide kanseri riskine zemin hazırlayabildiğini belirtti.

Mide ve onikiparmak bağırsağında yaygın görülen Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu hakkında bilgi veren Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Özgür Ecemiş, "Ülkemizde erişkinlerin yarısından fazlasında bu bakteri saptanabiliyor. Çoğu kişide sessiz seyretse de gastrit, ülser ve hatta uzun vadede mide kanseri riskine zemin hazırlayabiliyor" dedi.

Liv Hospital Samsun Gastroenteroloji Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, Helicobacter pylori enfeksiyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Mide ve onikiparmak bağırsağında yaygın görülen Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonunun toplumda sanılandan çok daha sık olduğunu belirten Uzm. Dr. Ecemiş, "Ülkemizde erişkinlerin yarısından fazlasında bu bakteri saptanabiliyor. Çoğu kişide sessiz seyretse de gastrit, ülser ve hatta uzun vadede mide kanseri riskine zemin hazırlayabiliyor" diye konuştu.

"Hijyen yetersizlikleri nedeniyle yayılabilir"

Uzm. Dr. Ecemiş, H. pylorinin çoğunlukla ağızdan bulaştığını ve kişiden kişiye temas, ortak kullanılan mutfak gereçleri ya da hijyen yetersizlikleriyle yayıldığını vurguladı. Ecemiş, "Hastalarımız en sık mide yanması, şişkinlik, ağız kokusu, geğirti ve bulantı gibi şikayetlerle başvuruyor. Ancak her zaman belirti vermediği için tanıda endoskopi, nefes testi veya dışkı testi gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

"İlaçlar düzensiz kullanılırsa bakteri direnç kazanabilir"

Tedavi hakkında bilgi veren Ecemiş, "H. pylori tedavisinde mide asidini baskılayan ilaçlar ile birlikte iki antibiyotik kullanıyoruz. Bu tedavi 14 gün sürüyor ve başarı oranı yüksek. Ancak ilaçlar düzensiz alınırsa bakteri direnç kazanabiliyor. Bu yüzden hastaların tedaviye eksiksiz uyması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Tedavide sigara, alkol, aşırı baharat ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı"

Beslenme ve yaşam tarzına da değinen Uzm. Dr. Ecemiş, "Tedavi sürecinde sigara, alkol, aşırı baharat ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca, probiyotik gıdalar bağırsak florasını destekleyerek hastaların kendini daha iyi hissetmesini sağlayabiliyor. En önemlisi, mide şikayetleri uzun sürüyorsa mutlaka hekime başvurulmalı, çünkü erken tanı hayat kurtarır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

1 saç, 2 kırmızı kart!
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

Måneskin’in yıldızı Damiano David evlendi! Gelin de dünyaca ünlü çıktı
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı
Gece boyunca yağdı, yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi

Yeniden şiddetli geliyor! İstanbul için saat verildi
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek

Ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek