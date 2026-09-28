Doç. Dr. Bayrak, okul ve sınavda çocuklarda mide ağrısının artabileceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Aykut Bayrak, okul ve sınav dönemlerinde mide ağrısı, bulantı, erken doyma ve dolgunluk hissinin artabileceğini, bu şikayetlerin mide ve yemek borusu problemleriyle stresten kaynaklanabileceğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Bayrak, gastritin çocukluk çağında da görülebildiğini aktardı.

Gastritin mide iç yüzeyinin tahriş olmasıyla ortaya çıktığına işaret eden Bayrak, çocukların en sık mide ağrısı ve yanması şikayetleriyle başvurduğunu anlattı.

Bayrak, yaş ilerledikçe ağıza acı su gelmesi, göğüste yanma ve göğüs ağrısının da tabloya eşlik edebildiğine dikkati çekerek, "Göğüs ağrısı deyince kalple ilgili problemler akla geliyor. Ancak ağrı eforla veya spor yapmakla ortaya çıkmıyorsa, beraberinde nefes darlığı ve bayılma gibi durumlar eşlik etmiyorsa daha çok mide ve yemek borusunun tahrişinden, yani reflü veya gastritten kaynaklanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda gastritin birçok farklı nedeni olabileceğini belirten Bayrak, "helicobacter pylori" enfeksiyonunun yanı sıra diğer enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, kimyasal tahriş edici maddeler ve bazı yiyeceklerin de mideyi etkileyebildiğini aktardı.

"Okul ve sınav dönemlerinde mide ağrısı artabiliyor"

Bayrak, stresin de önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, okul ve sınav dönemlerinde mide ağrısı, bulantı, erken doyma ve dolgunluk hissinin artabileceğini ifade etti.

Söz konusu şikayetlerin hem mide veya yemek borusu problemlerinden hem de stresten kaynaklanabileceğini anlatan Bayrak, öncelikle nedenin doğru şekilde belirlenmesi gerektiğine işaret etti.

Bayrak, çocuklarda mide ve yemek borusuyla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirterek, gerekli görülen durumlarda çocuk gastroenteroloji uzmanlarına başvurulduğunu aktardı.

Her çocukta hemen endoskopi yapılmadığına dikkati çeken Bayrak, "Büyüme ve gelişme geriliği, mide ağrısıyla birlikte kanama, dışkıda kan, kan tükürme veya kansızlık önemli bulgularımız. Bunun dışında yeterli tedaviye rağmen düzelme olmuyorsa endoskopi gündeme gelebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayrak, çocuklarda mide ve yemek borusu şikayetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıklarının da gözden geçirilmesi gerektiğini kaydederek, kakao içeren çikolata, kahve, kola ve gazoz gibi asitli içecekler, asitli meyve suları, acı ve baharatlı yiyecekler ile çok yağlı ürünlerin şikayetleri artırabileceğini ifade etti.

Cips, salçalı yiyecekler, çiğ köfte ve noodle gibi ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Bayrak, "Yemek yer yemez yatmamak, geç saatlerde yemek yememek ve şikayetleri artıran gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak önemli. Yakınmaları ihmal edersek ileride kronikleşmeyi maalesef sık görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA