Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir?

Günümüzün en sık rastlanan rahatsızlıklarından olan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen mide yanması yanlış beslenme, hamilelik, asitli içecek tüketimi, alkol ve sigara tüketimi gibi birçok nedenin yanı sıra mide rahatsızlıklarının da habercisi olabilir. Peki, Mide yanması neden olur? Mide yanmasına ne iyi gelir?

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide yanması mide, yemek borusu ve göğüs kafesi arkasındaki bölgede yanma, ekşime ya da ağrı gibi hislere verilen genel isimdir. Mide yanması aralıklarla ya da daha sık görülmesi mümkündür.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Sabahları veya akşamları gerçekleşen mide yanmaları doğrudan beslenme şeklinizle alakalıdır Bunun dışında mide yanması, gastrit, reflü, çölyak, mide fıtığı gibi rahatsızlıkların belirtisi olabileceği gibi aşırı baharatlı, yağlı, hazır yiyecekler, sigara ve alkol tüketimi gibi etkenlere bağlı olarak gerçekleşebilir. Kesin teşhis ancak uzmanlar tarafından belli olmaktadır.

Mide yanmasına neden olan rahatsızlıklar;

Gastrit: Tedavi edilmemesi durumda ülsere neden olabilen gastrit, mide içerisindeki mukozanın iltihaplanması, arar görmesi veya midenin fazla asit üretimine bağlı olarak gerçekleşir. Mide yanmasının yanı sıra mide bulantısı, kusma, sırt ağrısı ve iştah kaybı gastritin diğer belirtileridir. Tüm mide rahatsızlıklarında olduğu gibi yanlış beslenme gastritin gelişmesindeki en belirgin etkendir.

Reflü: Mide ve yemek borusu arasında yer alan kapakçığın artık görevini yerine getirememesinden kaynaklanan reflü, mide asidinin yemek borusuna geçmesi nedeniyle mide yanmasına sebebiyet vermektedir. Ağızda acı tat, öksürük, kusma, boğaz tahrişi ve ağrısı gibi problemle neden olmaktadır.

Rahatsızlıklar dışında mide yanmasına sebep olan etkenler;