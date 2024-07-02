Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri!

Mide yanması şikayetlerinin artmasıyla birlikte, bu aralar en sık araştırılan konulardan biri haline geldi. Mide yanması neden olur? Mide yanması belirtileri nelerdir? Mide yanması sebepleri ve çözüm yolları nelerdir? Mide yanmasına ne iyi gelir? Geçmeyen mide yanmasına ne yapılır? Detaylar haberimizde…

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide ekşimesi olarak da bilinen mide yanması, genellikle yemek yedikten sonra ortaya çıkar ve tüketilen besinlerle doğrudan ilişkilidir. Mide asidinin yemek borusuna geri akması sonucu oluşan iltihaplanma ve hasar, göğüste ağrılı bir yanma hissine neden olur. Bu da sonuç olarak "mide yanması" olarak adlandırılır.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

1. Gastroözofageal Reflü: Belirtileri arasında mide yanması, mide ekşimesi, göğüste yanma, yutkunma güçlüğü ve kuru öksürük bulunur. Çikolata, kafein, limon, baharatlı ve yağlı yiyecekler, sarımsak, soğan ve domates semptomları artırabilir.

2. Gastrit: Midenin iç yüzeyindeki dokunun iltihaplanmasına denir. Belirtileri arasında bulantı ve yemek sonrası şişkinlik vardır. Tedavi edilmezse, gastrit ülsere dönüşebilir, bu da mide kanseri riskini artırır ve mide kanamasına yol açabilir.

3. H.pylori Enfeksiyonu: Helicobacter pylori, midenin asidik ortamında yaşayabilen bir bakteri türüdür. Mide yanması, bulantı, iştah ve kilo kaybı gibi belirtiler gösterirken uzun süre semptom vermeden kalabilir.

4. İlaç Kullanımı: Özellikle steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi) mide yanmasına sebep olabilir.

5. Gıda Hassasiyetleri: Çölyak hastalığı olanlar gluten içeren gıdalara, laktoz intoleransı olanlar ise süt ürünlerine karşı reaksiyon gösterebilir. Bu reaksiyonlar mide yanması dahil çeşitli belirtilere yol açabilir.

6. Diğer Nedenler: Hazımsızlık, ülser, fıtık, mide kanseri, alkol, sigara ve tütün kullanımı da mide yanmasına neden olan önemli etkenlerdendir.

MİDE YANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide yanmasının en yaygın belirtisi, göğüs ve boğaz bölgesinde rahatsız edici bir yanma hissidir. Bu his birkaç dakika ya da birkaç saat sürebilir. Diğer belirtileri:

Yemek yedikten sonra veya geceleri yattığınızda göğüste yanma hissi

Eğildiğinizde veya uzandığınızda ağrının artması

Boğazın arkasında asitli, acı, tuzlu bir tat

Yutmada zorlanma

Göğüs veya boğazın ortasında besinlerin sıkıştığı hissi

Mide yanması genellikle asit reflünün belirtisidir. Diğer asit reflü belirtileri ise:

Geğirme

Mide bulantısı

Regürjitasyon (Yutulan besinin geri çıkması)

Mide şişkinliği

Hıçkırık

Kronik öksürük

Boğaz ağrısı

Larenjit (yemek borusu iltihabı)

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide yanmasının önlenmesi ve tedavisi için aşağıdaki maddeler size yardımcı olabilir:

Dengeli ve yeterli bir diyet programı uygulamak,

Yatmadan en az 2-3 saat önce yemek yemeyi bırakmak,

Başınızı daha yukarıda tutarak uyumak,

Vücudu sıkan dar kıyafetlerden kaçınmak,

Ağır kaldırma gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınmak,

Kafein, aşırı yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınmak,

İdeal vücut ağırlığını korumak,

Düzenli egzersiz yapmak,

Sık sık ve küçük porsiyonlarla beslenmek.

Bu bilgiler haricinde, mide yanması için uzman bir doktora mutlaka danışınız.