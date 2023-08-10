Uzun Süreli Halsizlikte B12 Vitamin İğnesi Önerisi

Uzun süreli halsizlik şikayetinin altında B12 vitamin eksikliğinin olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, "B12 vitamini enerji düzeyini arttırır, sinir sistemi sağlığını destekler, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlar. Vegan veya vejetaryenler, mide ülseri, kronik gastrit gibi sindirim sistemi sorunları olanlara, yaşlı bireylere B12 vitamin iğnesini doktor kontrolünde yaptırmasını öneriyoruz" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, insan vücudu için hayati öneme sağlık B12 vitaminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sivritepe, B12 vitamin eksikliğinin, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini ve sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak alınması gerektiğini belirterek "B12 vitamini, et, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunur. B12 iğnesi, B12 vitamini eksikliğinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bazı hastalar bu vitamini düzenli diyetleriyle yeterli düzeyde alamayabilir ya da bağırsaklarda emilim sorunları yaşayarak vücutlarına yeterli miktarda B12 vitamini alamayabilir. Bu gibi durumlarda B12 iğnesi öneriyoruz" diye konuştu.

ENERJİYİ ARTIRIR, SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER, KAN HÜCRELERİNİ ÇOĞALTIR

B12 vitamin iğnesinin faydalarına dikkati çeken Doç. Dr. Sivritepe, şöyle sıraladı:

"Enerji düzeyini arttırır. B12 vitamini, enerji üretimine katkıda bulunur. Yeterli miktarda B12 vitamini almak, günlük yaşamda daha enerjik ve dinç hissetmenize yardımcı olur. Sinir sistemi sağlığını destekler. B12 vitamini, sinir hücreleri ve sinir kılıfının sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu da sinir sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlar. B12 vitamini, kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir rol oynar. Bu nedenle, yeterli B12 vitamini almak, anemi riskini azaltmaya yardımcı olur."

ÖZELLİKLE HAYVANSAL GIDA TÜKETMEYENLER RİSK ALTINDA

Doç. Dr. Sivritepe, B12 vitamin iğnesi yaptırması gerekenleri şu şekilde açıkladı:

Vegan veya vejetaryenler B12 vitamini eksikliği riski altındadır ve bu durumda B12 takviyesi almalıdır. Mide ameliyatları, mide ülseri, kronik gastrit gibi sindirim sistemi sorunları, B12 vitamini emilimini etkileyebilir. Bu durumda B12 iğnesini önerebiliyoruz. Yaşlandıkça B12 vitamininin bağırsaklardan emilimini azalır ve bu da B12 eksikliğine yol açar, bu nedenle yaşlı bireylerde de B12 vitaminini iğne olarak kullanabiliriz. Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi bazı iltihabi hastalıklar da B12 vitamini emilimini etkileyebilir. Bu tür durumlarda da B12 tedavisini iğne olarak yapmakta fayda vardır. Ancak, B12 iğnesi yaptırmadan önce mutlaka bir doktora danışmanız önemlidir. Doktorunuz, ihtiyacınıza ve sağlık durumunuza göre en uygun tedaviyi önerecektir. Unutmayın ki B12 iğnesi, sadece B12 vitamini eksikliği olan hastalara verilen bir tedavi yöntemidir ve sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme alışkanlıkları da oldukça önemlidir."