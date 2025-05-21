Gassal'ın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Tabii dizisi Gassal'ın ikinci sezon ilk bölüm ne zaman?

Gassal'ın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Tabii dizisi Gassal'ın ikinci sezon ilk bölüm ne zaman?
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Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler sosyal medyada gündem oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Tabii dizisi Gassal'ın ikinci sezonunda ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla dikkat çeken Gassal dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla yeniden gündeme geldi. Kurgusu, atmosferi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not alan yapımın ikinci sezonuna dair gelişmeler dijital medya ve sosyal platformlarda geniş yankı uyandırdı. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor? Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezon ilk bölümü hangi tarihte yayınlanacak? İşte, dizi dünyasında heyecanla beklenen yeni sezonla ilgili merak edilen ayrıntılar...

GASSAL'IN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN?

Gassal dizisinin ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü dijital yayın platformu Tabii üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Gassal'ın 2. sezonu ne zaman başlayacak? Tabii dizisi Gassal'ın ikinci sezon ilk bölüm ne zaman?Gassal'ın 2. sezonu ne zaman

Yeni sezonda başrolde yer alan Ahmet Kural'a Hande Soral gibi dikkat çeken isimler de eşlik ediyor. İlk sezonuyla hem mizah hem dram yönüyle öne çıkan yapım, ikinci sezonunda da güçlü hikâyesiyle devam edecek. Dizinin tanıtım sahnesinde, başkarakter Baki'nin duygusal bir sahnede yeğenleriyle geçirdiği anlar dikkat çekti ve yeni sezonun da izleyicide derin bir etki bırakması bekleniyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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