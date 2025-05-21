GASSAL 2. SEZON FRAGMANI İZLE! TRT TABİİ ekranı ile Gassal yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 2. sezonda neler olacak?

TABİİ'nin sevilen dizisi, Gassal 2. sezon yayın tarihinin açıklanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 2. sezon fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Gassal dizisinin ikinci sezonunda neler olacak? Gassal dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gassal dizisinin yeni sezonuna ilişkin merak edilenler…

GASSAL DİZİSİNİN 2. SEZONUNDA NELER OLACAK?

TRT'nin dijital içerik platformu Tabii'de yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal dizisi, ikinci sezon bölümleriyle 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü izleyici karşısına çıkıyor. Kara mizah ile dram unsurlarını bir araya getiren yapım, yeni sezonuyla da dikkat çekmeye hazırlanıyor.

GASSAL 2. SEZON

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizinin ikinci sezonunda, izleyiciyi hem tanıdık yüzler hem de güçlü yeni karakterler bekliyor. Bu sezon diziye, başarılı oyuncu Hande Soral kadın bir gassal karakteriyle dahil olurken, müzik dünyasından tanınan Bayhan da sürpriz bir rolle kadroda yer alacak.

Yeni bölümlerde, Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin hayatında yaşanan değişimler, aile bağları ve geçmişle yüzleşmeler üzerinden anlatılacak. Yayınlanan fragmanlarda, Baki'nin yeğenleriyle yaşadığı duygusal sahneler dikkat çekerken, bu detaylar izleyiciye daha yoğun bir hikâye anlatımının sinyalini veriyor.

Gassal 2. sezon, hem dramatik yapısı hem de karakterlerin derinlemesine işlendiği senaryosuyla, izleyicilere unutulmaz bir sezon vaat ediyor. Tabii platformunda yayınlanacak yeni bölümler, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.