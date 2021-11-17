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Gasp ve tehditten 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gasp ve tehditten 2 tutuklama

Malatya'da 2 daireyi tehditle vekaletname alınarak satışlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2 daireyi tehditle vekaletname alınarak satışlarını gerçekleştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, toplamda 1 milyon 250 bin TL değerindeki 2 adet dairenin tehditle vekaletname alınarak satışlarının gerçekleştirilmesi konusu ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 2'si gasp,yağma ve tehdit gibi suçlardan tutuklanırken, biri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - MALATYA

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