Gasp şüpheli yakalandı
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Gasp şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda bir gasp olayının şüphelisi olan Y.Y. isimli şahıs yakalandı.

11.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:59
Gasp şüpheli yakalandı

'te yapılan çalışmalarda bir gasp olayının şüphelisi olan Y.Y. isimli şahıs yakalandı.


Gaziantep'te 8 Kasım 2019'da Mahallesi Fedai Mehmet Caddesi üzerinde meydana gelen faili meçhul gasp olayının şüphelisi Y.Y. isimli şahıs yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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