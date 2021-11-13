Garson cinayeti kan davası çıktı

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 5 gün önce işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan garson Efrayim Babadağ'ın (46), 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik (35) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden Erdal Çelik tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde 8 Kasım günü, restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ, sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına ve göğsüne 3 kurşun isabet eden Babadağ, yaşamını yitirdi. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Duyar ise hafif yaralandı.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.