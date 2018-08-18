Garson Bulduğu Kurban Parasını Sahibine Ulaştırdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çalıştığı kafeteryada bulduğu parayı sahibine ulaştıran garson 200 lirayla ödüllendirildi.

Asker emeklisi Kadir Yıldız (51), 50. Yıl Kültür Merkezi'ndeki kafeteryada kurban parasını düşürdüğünden habersiz evine gitti.

Garson Özgür Kahraman, masanın altında bulduğu parayı işletme sorumlusu Süleyman Şenol'a teslim etti. Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosu'na bilgi verilmesinin ardından görevlilerin ulaştığı Yıldız'a parası teslim edildi.

Yıldız, düşürdüğü paranın kurban için ayrıldığını belirterek, "Para bir şekilde bulunur, kazanılır ama iyi insan kazanmak, doğru insan olmak zordur. Bu örnek ve güzel davranışından dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yıldız, parasını bulan garsonu 200 lirayla ödüllendirdi.