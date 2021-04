'Gargara ile Covid-19'un akciğere inişini durdurabiliriz'

'Gargara ile Covid-19'un akciğere inişini durdurabiliriz' DİŞ Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların Covid-19'u yüzde 99,1 oranında önlediğine yönelik klinik çalışmalar olduğunu söyledi.

DİŞ Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların Covid-19'u yüzde 99,1 oranında önlediğine yönelik klinik çalışmalar olduğunu söyledi. Atilla, "Nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz" dedi.

Diş Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, koronavirüs salgını döneminde insanların ağız sağlığını ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Atilla, diş kliniklerinde gerekli önlemler alınarak, hastalara müdahale edildiğini belirtip, "Diş hekimleri olarak öğrendiğimiz en önemli konu, kendimizi ve hastalarımızı bulaşıcı hastalıklardan korumak. Bu nedenle pandemi döneminde diş hekimliği kaynaklı bulaş rapor edilmemiştir. Ne gibi önlemler alınması gerektiği biliniyor. HES kodu olmadan hasta alınmıyor, her hastadan sonra ortam dezenfeksiyonu sağlanıyor ayrıca UVC ile hava temizleniyor, bunlar birçok klinikte uygulanıyor. Hastamız maskesini çıkardıktan sonra tedavisini gönül rahatlığı ile olabilir" dedi.

'GARGARA İLE VİRÜSÜ DURDURABİLİRİZ'Dr. Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların koronavirüse karşı koruduğuna yönelik çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, "Koronavirüste süreç uzadıkça çalışmalar arttı. 30 saniye bazı etken maddeler ile yapılan gargaraların koronavirüsü yüzde 99,1 oranında engellediğine yönelik klinik çalışmalar var. Hastalarımız için gargara kullanmaları koruyucu bir etken sağlamış oluyor. Povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin; bunlardan oluşan gargaralar ile virüsü vücudumuza girmeden ilk savunma istemi olan ağızda durdurabiliriz. Dışarı çıktıktan sonra eve geldiğimizde nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz" diye konuştu. 'KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE DİŞ SIKMA ARTTI'Dr. Atilla, hastaların koronavirüs döneminde en çok diş sıkma şikayetleri ile geldiklerini de belirterek, "Koronavirüs dönemi ile birlikte en çok kliniğimize dış sıkma ve çene eklem rahatsızlığı ile geliyorlar. Bu dönemde koronavirüsün yarattığı stres ile oluşan baskı insanları diş sıkmaya yöneltti. Bu da eklem bölgesinde, kulak ön tarafından ağrı şikayetleri yaratmaya başladı. Bunun için diş hekimleri olarak çeşitli önlemler alıyoruz. Eklem sağlığı önemli bir durum, geri dönüşü olmayan bir rahatsızlık. Bunun bir an önce tedavisi yapılması lazım hatta çocuk hastalarda da eklemsel şikayetler ile gelen çok fazla hastalarımız var. Pandeminin stres durumu insanlara en çok dış sıkma ile yansımakta. Bunun tedavileri var, önemli olan ilerletmemek. Çene eklemine birçok zararları var. Eklemde yaratılan deformasyon geri dönüşü olmayan bir deformasyon olduğu için bir an önce önlemleri alınmalı. Özellikle çocuklarında gece çok fazla dış gıcırdatma gibi sesler duyanlar, kulak bölgesinde ağrı hissi olanlar varsa mutlaka kontrole gitmelerini öneririm" dedi.'COVID-19 GEÇİRENLERDE DİŞ KAYIPLARI VAR'

Dr. Atilla, koronavirüs geçiren hastalarda diş kayıplarının olabildiğini belirterek, "Koronavirüs geçiren hastalarda diş kayıplarıyla çok karşılaşmaya başladık. İnsanlar ağız bakımlarını bir şekilde bırakmış oluyor. Sürekli maske kullanmaya bağlı ağız içi lezyonları, ağrılı lezyonlarda uçuk lezyonlarında artış görülüyor. Bunun için de ağız bakımı çok önemli. Koronavirüs geçiren hastalarda ağız bakımlarında ihmal söz konusu oluyor. Koronavirüs geçirip, iyileşen hastalarda yaptığımız muayenelerde dış kaybı ve enfeksiyon durumlarına rastlıyoruz. Bu durum çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ