Garantör ne demek? Garantör anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Garantör kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Garantör anlamı ne? Garantör ne demek?

Sıfat olarak: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci. İsim olarak: Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.