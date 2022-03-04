Garantör ne demek? Garantör anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Garantör, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Garantör ne demek? Garantör anlamı ne? İşte, Garantör kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Garantör kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Garantör anlamı ne? Garantör ne demek?
GARANTÖR NE DEMEK?
Sıfat olarak: Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet), güvenceci. İsim olarak: Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişi.
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