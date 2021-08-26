Garanti Bankası Şube Müdürü Tercan'dan Başkan Gökhan'a Ziyaret
Garanti Bankası Anafartalar Şube Müdürü Bahadır Tercan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Garanti Bankası Anafartalar Şube Müdürü Bahadır Tercan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Garanti Bankası Anafartalar Şube Müdürlüğüne yeni atanan Tercan'ı makamında ağırlayan Başkan Gökhan, nazik ziyareti nedeni teşekkürlerini iletirken yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, ülke ve Çanakkale ekonomisine ilişkin karşılıklı sohbetin ardından sona erdi.
26. 08. 2021 13: 14
Kaynak: Habermetre