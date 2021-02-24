Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in ismi Malatya'da okul kütüphanesine verildi

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ismi, Malatya'da bir okulun kütüphanesinde yaşatılacak.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ismi, Malatya'da bir okulun kütüphanesinde yaşatılacak.

Malatya Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ilçesindeki Merdivenler İlkokulu ve Ortaokuluna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla kurulan kütüphaneye, şehit Özbey'in isminin verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, vatan toprağını korumak için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bir önceki borsa başkanı Gürsel Özbey'in oğlu Astsubay Semih Özbey'in adını kırsal mahalledeki okul kütüphanesine verdiklerini belirten Özcan, "Semih kardeşimiz Rize'den evine gelirken terör örgütü tarafından alıkonulmuş ve yaklaşık 6 yıldır onların elindeydi, en son Gara'da çok haince ve kalleşçe katledildi." ifadelerini kullandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ise bu yıl yapılacak bir okula şehit Astsubay Semih Özbey'in ismini vereceklerini bildirdi.

Şehidin kız kardeşi Beyza Özbey de kütüphanenin kurulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Törene, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş