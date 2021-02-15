Gara'daki 13 vatandaş kim? Gara'daki 13 şehit kim? İsimleri açıklandı mı?
Gara'da şehit edilen 13 kişiden 11'inin kimlikleri belirlendi, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Peki, Gara'daki 13 vatandaş kim? Gara'daki 13 şehit kim? İsimleri açıklandı mı?
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Peki, Gara'da şehit edilen 13 vatandaş kim? İşte detaylar...
GARA'DAKİ 13 VATANDAŞKİM?
1- Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (2015 yılında kaçırıldı)
2- Polis Memuru Sedat Yabalak (2015 yılında kaçırıldı)
3- Astsubay Çavuş Semih Özbey (2015 yılında kaçırıldı)
4- Er Adil Kabaklı (2015 yılında kaçırıldı)
5- Er Süleyman Sungur (2015 yılında kaçırıldı)
6- Er Müslüm Altıntaş (2015 yılında kaçırıldı)
7- Sözleşmeli Er Sedat Sorgun (2015 yılında kaçırıldı)
8- Aydın Köse (2015 yılında kaçırıldı)
9- Muhammet Salih Kanca (2015 yılında kaçırıldı)
10- Polis Memuru Vedat Kaya (2016 yılında kaçırıldı)
11- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci (2016 yılında kaçırıldı)
12- Uzman Çavuş Ümit Gıcır (2016 yılında kaçırıldı)
13- Kimliği henüz tespit edilemedi.
GARA ŞEHİTLERİ
Bu kişilerin 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve "yıllar boyunca Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler" olduğunu söyleyen Baruş, Malatya Adli Tıp'ta yürütülen çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilenleri şöyle açıkladı:
"13 Ağustos 2015'te Diyarbakır Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı.
"28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum ilinden ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır-Lice-Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sedat Yabalak.
"18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan yolunda alıkonulan, Malatya nüfusuna kayıtlı, Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Semih Özbey.
"2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı.
"24 Temmuz 2016 tarihinde Lice ilçesinde ailesiyle birlikte yolda seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya.
"15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli er Süleyman Sungur.
"21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan, Eskişehir nüfusuna kayıtlı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman erbaş Mevlüt Kahveci.
"2 Ekim 2015'te Tunceli-Pülümür yolunda alıkonulan, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı, Erzincan'daki birliğine gitmek üzere yola çıkmış olan topçu er Müslüm Altıntaş.
"Adıyaman nüfus