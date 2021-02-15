Gara'da şehit olan olan 13 vatandaşın isimleri nelerdir? Gara'da şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri!
Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaşın kimliği belli oldu. 10 şehidin kimliğini Malatya Valisi Aydın Baruş açıkladı. Bu acı haber üzerine, Gara'da şehit olan 13 vatandaş isimleri merak edildi.
Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yer alan bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etti. 13 eve ateş düştü ve tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. Vatandaşlar, şehitler için yas tutarken, Gara'da öken vatandaşlar kim, araştırmaya başladı. Cenazeler Malatya'ya getirildi ve Malatya Valisi Aydın Baruş, valilikte düzenlediği toplantıda şehit olan 13 vatandaşımızın isimlerini açıkladı. İşte, Gara Şehirleri isimleri!
GARA'DA ŞEHİT OLAN 13 VATANDAŞIN İSİMLERİ!
- Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
- Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey
- Polis memuru Sedat Yabalak
- Tankçı ErAdil Kabaklı
- Polis Memuru Vedat Kaya
- Jandarma er Süleyman Sungur
- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
- Topçu Er Müslüm Altıntaş
- Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
- Aydın Köse
- Muhammet Salih Kanca
- Er Sedat Sorgun