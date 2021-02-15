Gara'da şehit olan olan 13 vatandaşın isimleri nelerdir? Gara'da şehit olan askerlerin isimleri ve memleketleri!

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaşın kimliği belli oldu. 10 şehidin kimliğini Malatya Valisi Aydın Baruş açıkladı. Bu acı haber üzerine, Gara'da şehit olan 13 vatandaş isimleri merak edildi.