Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Karahocagil'den Vali Atik'e Ziyaret
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.
Karahocagil, beraberinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile gerçekleştirdiği ziyarette GAP Eylem Planı hakkında bilgi verdi.
Vali Atik de bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmeyi hedefleyen GAP İdaresince yürütülen çalışmaların bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Kaynak: AA