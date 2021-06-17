Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu
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Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri'nde, ahşap bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bir bebek bulundu.

- Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Ganj Nehri'nde, ahşap bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bir bebek bulundu.

Hindistan'da yer alan Ganj Nehri'nde yüzen bir ahşap kutunun içinden çıkan şey, görenleri şok etti. Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Ghazipur bölgesinde yer alan Ganj Nehri'nde yüzen ahşap bir kutunun dikkatlerini çekmesi üzerine bir gurup vatandaş, kutuyu sudan çıkararak içini açtı. Vatandaşlar, kutunun içinde kırmızı renkli bir beze sarılı ve ölüme terk edilmiş halde 22 günlük bir kız bebek buldu. Gördükleri karşısında şok olan vatandaşlardan Golu Chaudhary yaptığı açıklamada, "Birkaç köylünün yardımıyla kutuyu çıkardık. Açtığımızda kırmızı bir beze sarılı bir kız bebek görünce şok olduk. Kutuda ayrıca Hindu tanrılarının fotoğrafları ve bebeğin burçları da vardı" ifadelerini kullandı. Chaudhary, Ganj Nehri'nde bulunması nedeniyle bebeğin adını ise "Ganj" koyduklarını kaydetti.

Daha sonra yardımsever vatandaşların yaşanan olayı bildirmesinin ardından harekete geçen polis yetkilileri, sağlık kontrolleri için bebeği hastaneye kaldırdı. Bebeğin durumunun iyi olduğunu ifade eden polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Kız çocuğunun terk edilme nedeni henüz netlik kazanmadı. İlk başta bebeğin hasta olduğundan şüphelendik, fakat kontrolden sonra tamamen iyi ve müşahede altında. Bu bir kız çocuğu sorunu olabilir ve ebeveynler yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Nedeni bilinmiyor. Bebeği yakında çocuk bakım merkezine göndermeyi planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca Uttar Pradeş eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, bebeğin Hindistan hükümeti koruması altına alındığını kaydetti.

Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu
Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu
Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu
Ganj Nehri'nde bir kutunun içinde terk edilmiş halde 22 günlük bebek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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