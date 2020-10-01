Ganire Paşayeva kimdir? Ganira Paşayeva nereli, kaç yaşında, mesleği nedir?

Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili olan Ganire Paşayeva'nın hayatı çok merak ediliyor. Peki Ganire Paşayeva kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Dönem dönem açık oturum programlarına katılan Ganire Paşayeva kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, doğum tarihi nedir çok merak ediliyor. Şimdi Ganire Paşayeva hakkındaki bilgileri sizlere iletelim.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva (d. 24 Mart 1975, Düz Kırıklı, Tovuz, Azerbaycan), Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili olan Azerbaycan Türkü hukukçu, hekim, gazeteci ve siyasetçidir.

Ganira Paşayeva doğum tarihi : 24 Mart 1975

Ganira Paşayeva kaç yaşında : 45 yaşında

Ganire Paşayeva aslen nereli : Azerbaycan (Tovuz)

Ganire Paşayeva mesleği nedir : Hukukçu, hekim, gazeteci, siyasetçi

Ganire Paşayeva burcu ne : Koç

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi. Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Bekâr olan Ganira Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmektedir.

Astana Yayınları tarafından yayımlanmış "Aşk Başka" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunmaktadır.